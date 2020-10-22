Украина Украинцы начали массово искать работу на дому - вакансии и зарплаты

2020-10-22 11:44 522

Украинцы стали активнее интересоваться дистанционной работой. Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

"Вакансий удаленной работы стало на 22% больше, а украинцы интересуются ею втрое активнее. Чаще других работу ищут молодые люди на старте карьеры: на одну отдаленную вакансию, которых в третьем квартале было 1,8 тыс., отзывается в среднем 21 поисковик. Средний уровень дохода - 12 500 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала действия национального карантина (с 12 марта 2020 года по 31 августа) статус безработного получили 444,4 тыс. украинцев.

Всего количество безработных составляло 477,7 тыс. граждан, что на 73% больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года.

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