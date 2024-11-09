Политика Пентагон разрешил американским оборонным подрядчикам работать в Украине, - Reuters

2024-11-09 11:30


Американские оборонные подрядчики смогут обслуживать и ремонтировать технику ВСУ в Украине. Соответствующее разрешение предоставил Пентагон.

Об этом сообщает Reuters.

Как рассказал изданию неназванный американский чиновник, число подрядчиков будет небольшим и они будут находиться далеко от линии фронта. При этом подрядчики не будут участвовать в боевых действиях.

"Небольшое количество подрядчиков в Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет обеспечить быстрый ремонт предоставленного США оборудования в случае его повреждения и техническое обслуживание по мере необходимости", - добавил он.

Запрет США

Напомним, власти США запрещали своим подрядчикам работать в Украине, чтобы там проводить ремонт и обслуживание переданной украинским военным техники.

В частности, в конце августа The Wall Street Journal писало, что Вашингтон отказался отправлять в Украину своих специалистов для обслуживания западной техники, в том числе и истребителей F-16.

По данным издания, американская разведка посчитала такой шаг "слишком опасным".

Американские власти были обеспокоены, что россияне могут атаковать американских подрядчиков, которых бы отправили в Украину.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Пентагоне сказали, изменится ли ситуация на Курщине из-за солдат КНДР

2024-11-05 22:15

В Литве анонсировали новый пакет военной помощи Украине

2024-11-05 17:37

Участие солдат КНДР в войне против Украины свидетельствует об отчаянии роССии, - Пентагон

2024-10-27 08:30

Пентагон поддерживает передачу Украине крылатых ракет JASSM и сети Link 16, — CNN

2024-10-10 16:05

Еще новости в разделе "Политика"

Bloomberg: Трамп понимает, что не сможет "подтолкнуть" Киев к уступкам без одного условия

2024-11-09 12:30

Пентагон разрешил американским оборонным подрядчикам работать в Украине, - Reuters

2024-11-09 11:30

В телефонном разговоре Трампа с Зеленским также участвовал Илон Маск – СМИ

2024-11-09 09:30

Стали известны детали "Мирного плана" Трампа по завершению войны в Украине

2024-11-08 20:34
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Bloomberg: Трамп понимает, что не сможет "подтолкнуть" Киев к уступкам без одного условия 2024-11-09 12:30
Пентагон разрешил американским оборонным подрядчикам работать в Украине, - Reuters 2024-11-09 11:30
В телефонном разговоре Трампа с Зеленским также участвовал Илон Маск – СМИ 2024-11-09 09:30
Стали известны детали "Мирного плана" Трампа по завершению войны в Украине 2024-11-08 20:34