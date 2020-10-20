Коронавирус Минздрав объяснил, как ухаживать за больным COVID дома

2020-10-20 20:00 264

Дома могут лечиться пациенты с легкой формой коронавируса - когда есть насморк и кашель, но дыхание не затруднено, а температура не поднимается выше 38.

Центр общественного здоровья дал перечень рекомендаций по уходу за больным COVID-19 в домашних условиях во вторник, 20 октября.

Пациентам с легкими проявлениями заболевания врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции. Легкой формой считается наличие насморка и кашля, но температура не подымается выше 38, а дыхание не затруднено.

При этом домочадцам нужно соблюдать ряд правил, поскольку они являются контактными лицами.

Разместите пациента в хорошо проветриваемом помещении.

Желательно, чтобы ухаживал один человек, который не входит в группу риска. Посещение пациента запрещено.

Члены домохозяйства должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее одного метра от пациента. Исключением является кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд до контакта.

Следует ограничить передвижение пациента местами общего пользования.

Человек, который ухаживает, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом.

Мойте руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением.

После мытья рук с мылом вытирать их следует одноразовыми бумажными полотенцами.

Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток следует чихать и кашлять в сгиб локтя.

Используйте одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборки помещения. До и после снятия медицинских перчаток следует мыть руки.

Перчатки, маски и другие отходы после ухода за пациентом складывайте в отдельный контейнер (полиэтиленовый пакет) в том же помещении, где находится больной, до их утилизации.

Избегайте обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем. Посуду после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Выбрасывать посуду не следует.

Необходимо ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет – бытовым моечно-дезинфицирующим средством.

Стирать вещи пациента можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется температура 60-90° C и обычные стиральные порошки. Загрязненное белье запрещено вытряхивать, но можно собирать в общий мешок.

Люди с симптомами болезни должны оставаться дома до исчезновения клинических проявлений и получения отрицательного результата лабораторных исследований.

Если у члена домохозяйства возникают симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), с ним следует обращаться как с подозреваемым на инфицирование SARS-CoV-2.

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