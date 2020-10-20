Детали У Кличко скупают голоса киевлян по 300 гривен

2020-10-20 20:12 207

 

Об этом сегодня заявил оппозиционный народный депутат Гео Лерос.

Он подтвердил свои слова оперативной съемкой. На записи видно, как Михаил Терентьев - депутат Киевсовета от Солидарности, который сейчас баллотируется от УДАРа, и, по словам Лероса, является одним из ближайших соратников Виталия Кличко, разговаривает с неизвестным о скупке голосов для себя лично и для мэра. Об этом отдельно отмечает телеграмм канал киевских инсайдов Золотые Ворота.

Мужчины говорят о построении сети скупки, механизмы верификации такой сети и называют сумму в 300 гривен. Именно столько стоит голос киевлянина на местных выборах. Половину сразу, а еще 150 после голосования получит избиратель, который готов продать свой голос УДАРа.

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Детали

У Кличко скупают голоса киевлян по 300 гривен 2020-10-20 20:12 207
СМИ пишут, как нардеп Гео Лерос разгонял фейк 2020-10-20 15:06 294
Коронавирус в Одесской юракадемии как политтехногия,- эксперт 2020-10-19 20:38 528
Выборы ценой жизни студентов: у Кивалова пытаются скрыть факт вспышки коронавируса в его учебных заведениях 2020-10-18 13:54 957

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