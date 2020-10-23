Детали В Кыргызстане назначили точную дату повторных выборов в парламент

2020-10-23 23:45 612

Центризбирком Кыргызстана назначил повторные выборы в парламент страны (Жогорку Кенеш) на 20 декабря.

 Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева отметила, что ЦИК подготовила изменения в некоторые законодательные акты.

"Они получили одобрение в комитете, и эта работа будет вестись параллельно. Наше решение не является препятствием для принятия этих программ", - сказала она.

Напомним, в начале октября ЦИК признала итоги парламентских выборов недействительными после массовых протестов несогласных с их результатами. Из-за массовых протестов президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.

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В Кыргызстане назначили точную дату повторных выборов в парламент 2020-10-23 23:45 612

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