Детали СМИ: Херсонский губернатор начал войну против «Слуги народа» и президента Зеленского

2020-10-21 18:17 318

Необъявленная война местных олигархических элит против президента Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» привела к фактическому уничтожению рейтинга действующей власти в регионе и создала угрозу дальнейшей потери территориальной целостности на южных рубежах государства, утверждает Интернет-издание «Открытая Украина» со ссылкой на источник в силовых ведомствах Херсонской области.

По словам источника издания, основной ударной силой, которая работает на подрыв легитимной власти, является действующий губернатор Юрий Гусьев, а также глава партии «Нам здесь жить» Игорь Колыхаев. «Местные финансово-политические круги создали агрессивную карманную партию, которая подмяла под себя весь регион и начала продавливать политику, полностью противоречащую тому курсу, который последовательно воплощает центральная власть. Они саботируют визиты президента Зеленского в регион. Препятствуют коммуникации между избирателями и руководством страны. Их стараниями рейтинг «Слуги народа» опустился с 78% до 13-15%», - заявил собеседник «Открытой Украины».

В качестве примера подрывных действий источник назвал строительство КПВВ «Чонгар» на границе с неподконтрольными крымскими территориями. По его словам, губернатор Гусьев, от имени центральной власти, ведет строительство с массой нарушений. Он фактически силой отобрал землю под строительство у законных собственников, а всю ответственность переложил на центральную власть и лично Владимира Зеленского.

«Президент не знает, что на самом деле происходит в Херсонской области. Дело не столько в потере рейтинга пропрезидентской партии, а в национальной безопасности. Херсонская область граничит с территориями, занятыми агрессором. А ее население медленно, но уверенно дрейфует от проукраинских взглядов к пророссийским. В многом это происходит стараниями Гусьева, Колыхаева и их кланов. Сегодня основные цели агрессора в нашей области – это Арабатская стрелка и Северо-Крымский канал. Вербовка представителей местных органов власти спецслужбами РФ ведется уже не первый год», - рассказал источник.

Собеседник издания также привел пример давления местными кланами на лояльных президенту политиков и общественных деятелей. По его словам, губернатор Гусьев попытался принудить кандидата от партии «Слуга народа» Ирину Дробыш, у которой очень высокий рейтинг среди местных жителей, к сотрудничеству с партией «Нам тут жить». «С помощью административного давления он исключил Дробыш из списка «СН», надеясь, что она приползет к нему на коленях. Но пани Дробыш оказалась принципиальной и предпочла баллотироваться на пост главы ОТО от партии «Свобода». Впрочем, такие как она – редкое исключение. Большинство местных политиков не особо сопротивляются и идут под Колыхаева с Гусьевым», - добавил источник «Открытой Украины».