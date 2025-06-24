ВІЙНА В Україні Справу начальника Бучанського ТЦК і підпільного мільйонера передали до суду: що зараз відомо

2025-06-24 10:26

Керівника Бучанського районного ТЦК та СП судитимуть за обвинуваченням у незаконному збагаченні. Обвинувальний акт скеровано до Печерського райсуду Києва, про це повідомили в СБУ з посиланням на матеріали НАЗК.

За даними слідства, офіцер, який обіймав посаду з серпня 2022 по серпень 2024 року, не мав офіційних доходів для покриття майна, яким фактично користувалася його родина. Йдеться, зокрема, про:

двоповерховий будинок у Бучі – ₴1,9 млн

дві земельні ділянки з недобудовою – ₴2 млн

квартиру тещі в Бучі – ₴1,4 млн

два автомобілі – ₴1,3 млн

готівку – ₴14,5 млн

Слідство встановило, що майно оформлювалося на родичів або близьке оточення комісара, зокрема через довіреності. Деякі «власники» навіть перебували за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Підозрюваного звинувачують за ст. 368-5 КК України – незаконне збагачення. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.