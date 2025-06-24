Справу начальника Бучанського ТЦК і підпільного мільйонера передали до суду: що зараз відомо

Керівника Бучанського районного ТЦК та СП судитимуть за обвинуваченням у незаконному збагаченні. Обвинувальний акт скеровано до Печерського райсуду Києва, про це повідомили в СБУ з посиланням на матеріали НАЗК.
За даними слідства, офіцер, який обіймав посаду з серпня 2022 по серпень 2024 року, не мав офіційних доходів для покриття майна, яким фактично користувалася його родина. Йдеться, зокрема, про:
Слідство встановило, що майно оформлювалося на родичів або близьке оточення комісара, зокрема через довіреності. Деякі «власники» навіть перебували за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.
Підозрюваного звинувачують за ст. 368-5 КК України – незаконне збагачення. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.