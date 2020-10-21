Детали В сеть выложили документы, подтверждающие наличие российских паспортов у Андрея Пальчевского

2020-10-21 20:50 180

 

С 2000 года Пальчевскому как минимум 3 раза выдавали паспорт гражданина Российской Федерации - в 2000, 2004, 2006 году. Об этом свидетельствуют данные из формы П1 общероссийской базы полиции.

Примечательно, что паспорт в 2000 году был выдан А.Пальчевскому, как военнослужащему РФ. На тот момент ему было 39 лет.

Последний паспорт был выдан в 2006 году и является действительным по сей день - Серия 4508 № 614309.

Также с 2000 года А.Пальчевскому было выдано 4 заграничных паспорта гражданина РФ. Последний в 2009 году, когда он уже был гражданином Украины.

Согласно данным полицейской базы, А.Пальчевский зарегистрирован в Москве по адресу ул.Абрамцевская 14, кв 184. Эта информация подтверждается из открытых источников.

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Детали

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