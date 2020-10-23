Детали Новые технологии за пять лет сделают безработными почти 85 млн человек

2020-10-23 23:35 459

Как показал отчет Всемирного экономического форума, из-за внедрения новых технологий в мире около 85 миллионов человек могут лишиться работы до 2025 года .

При этом благодаря внедрению автоматических технологий и алгоритмов в течение следующих пяти лет в мире могут появиться 97 миллионов новых рабочих мест.

По прогнозам ВЭФ, в 2025 году время, которое человек тратит на выполнение текущих задач, будет одинаковым с тем, которое на это будут тратить новые технологии.

В период пандемии коронавируса в четыре раза вырос спрос на онлайн-обучение. Люди, которые сейчас работают, больше ищут онлайн-курсы для персонального развития, в то время как безработные ставят в приоритетах: изучение цифровых навыков, анализ данных, информатику и информационные технологии.

84% опрошенных работодателей настроены на скорую диджитализацию рабочих процессов, включая значительное расширение удаленной работы - с возможностью в будущем перевести 44% своей рабочей силы на дистанционную работу.

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