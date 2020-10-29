Детали Долги Горбаля: Укргазбанк переплачивает десятки миллионов юрфирмам за взыскание кредиторской задолженности

2020-10-29 18:14 282

 

Укргазбанк переплачивает сторонним юрфирмам десятки миллионов за взыскание кредиторской задолженности фирм своего экс-собственника и нынешнего члена Совета НБУ Василия Горбаля. Об этом сообщило издание Комментарии.

Напомним, до национализации в 2009 году Укргазбанк принадлежал Василию Горбалю. «При Горбале банк погрузился в коррупционные скандалы, из которых не может выбраться по сей день», — пишет издание. В разные годы финучреждение, его акционер и топ-менеджеры фигурировали в хищениях в особо крупных размерах: $42 млн за поставленный природный газ, 300 млн грн денег Укрзализныци, 39 млн грн на фиктивной аренде помещений и тд. «Примерно с 2005 года банк стал накапливать проблемные кредиты. Подконтрольным фирмам Горбаля выдавались десятки миллионов гривен. По разным данным, от 60 до 80% проблемных кредитов банка были выданы структурам Горбаля и его бизнес-партнерам. Это порядка 7 млрд грн», — говорится в материале.

В частности,  кредиты в Укргазбанке получал подконтрольный Горбалю Плисецкий гранитный карьер. К настоящему моменту сумма долга по всем обязательствам превышает 92 млн грн. Несмотря на то, что должник не погасил ни одной задолженности, 15 лет банк шел навстречу и заключал с ним мирные соглашения. Еще один заемщик — скандальный трест «Киевгорстрой-1 им. Загороднего», который застраивал столичную Воздвиженку. Ранее трест принадлежал Горбалю, после выхода из состава акционеров предприятие осталось в сфере его влияния. Согласно опубликованным изданием документам, трест получил от Укргазбанка по меньшей мере 167,4 млн грн. «Горбаль фактически взял деньги из своего банка и безвозмездно отдал их своему тресту на коммерческую застройку элитного района Киева. Проект обещал большие деньги — «золотые» квадратные метры и кредит, который можно не отдавать. Финансовый кризис обрушил рынок недвижимости, через трест вывели деньги, а Воздвиженку так и не достроили», — пишет издание.

Начиная с 20010 года, Укргазбанк заключает договоры со сторонними юридическими фирмами об оказании услуг по взысканию кредиторской задолженности, в том числе с компаний с орбиты Горбаля. Однако на практике долги Горбаля «по-прежнему висят мертвым грузом», а «партнерство» с юрфмирмами  вызывает подозрение о выводе денег из государственного банка. Например, всего за 3 месяца 2014 года через прокладку ПАО «Инюрполис» на счета ООО «Лактония» было переведено 12,6 млн грн за устные консультации. «Лактонию» основал гражданин Молдовы Штефан Лазарь. Фирма имеет признаки фиктивности и фигурировала в уголовном деле, где указывалась ее причастность к работе «конвертационного центра».

По данным издания, по таким «нетипичным» договорам Укргазбанк перевел шести юрфирмам порядка 200 млн грн. «Схемы Горбаля никуда не делись, они просто трансформировались и дали начало новым. Если раньше банковскими деньгами безвозмездно кредитовали свои же фирмы, то теперь их миллионы осваивают сомнительные юридические конторы за якобы предоставленные услуги по взысканию ранее розданных долгов», — пишет издание.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Международная финансовая корпорация (IFC) провела проверку Укргазбанка, по итогам которой заявила о невозможности инвестировать в финучреждение из-за уголовных дел, связанных с хищениями, и большого числа проблемных кредитов. Василий Горбаль входил в близкий круг Виктора Януковича, избирался народным депутатом от Партии регионов, руководил Львовской облгосадминистрацией. 16 сентября 2020 года решением Верховной Рады Украины в третий раз был назначен членом Совета НБУ.

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