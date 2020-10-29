Детали Поликлиника «Мамин Дом»: забота о здоровье детей, подтвержденная отзывами

2020-10-29 18:29 216

Медицинский центр европейского уровня, программы творческого и физического развития детей, выгодный шопинг — здесь вам рады всегда. Детская поликлиника Мамин Дом в Киеве и Харькове — это высокотехнологичное оборудование, антистрессовый интерьер и эффективная семейная медицина.

ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Тут разработаны удобные комплексные программы, сопровождающие ребенка от рождения до совершеннолетия. Помимо диагностики и лечения, представлены интересные развивающие программы, проводятся семейные праздники. Родители получают квалифицированную помощь медиков в любое время дня и ночи.

В семейной программе предусмотрены:

консультации гинеколога;

патронаж новорожденного;

вызов педиатра на дом;

контроль за развитием ребенка до окончания школы;

вакцинация всех членов семьи.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЛИКЛИНИКИ «МАМИН ДОМ»

Высококвалифицированные врачи и медсестры знают, как относиться к детям без лишних стрессов для малышей и родителей. В поликлинике приняты европейские стандарты лечения: 80% вопросов закрывает компетентный педиатр на основании точной диагностики. Принцип работы врача — лечится причина, а не симптомы. Нет лишних обследований, непроверенных препаратов и неэффективных методик.

ПРОГРАММЫ ГОДОВОГО ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Максимально удобный формат взаимоотношений между поликлиникой и родителями: однократная оплата пакета обеспечивает год комплексной медицинской помощи. В программы «Новорожденный», «Новорожденный +» и «Твой личный педиатр» включены необходимые лабораторные анализы, УЗИ, консультации по телефону, экстренный вызов педиатра на дом.

Мамы получают рекомендации по грудному вскармливанию, повышению иммунитета, консультации педиатра, офтальмолога, ортопеда, кардиолога. Детские врачи разрабатывают для малыша индивидуальный график прикорма и прививок.

Консультации узких специалистов

В поликлинике «Мамин дом» особое внимание уделяется комплексной медпомощи. В удобное время мамы могут записаться к детскому врачу узкого профиля: ортопеду, кардиологу, эндокринологу, гинекологу, урологу, невропатологу, психологу. Дети проходят обследования аллерголога, дерматолога, стоматолога.

Своя надежная лаборатория

Высокотехнологичное оборудование и внимательность персонала при взятии образцов для анализа гарантируют быстрые и точные результаты. Здесь можно сдать анализы и получить развернутые ответы. Лаборатория проводит бакпосевы, оценку кожных покровов и выявление атипичных клеток.

Вакцинация по европейским стандартам

У каждого ребенка собственный график прививок от коклюша, дифтерии, кори, оспы, туберкулеза и других опасных заболеваний. Проводится профилактическая вакцинация всех членов семьи от агрессивных штаммов гриппа. Поликлиника закупает исключительно высококачественные европейские вакцины, рекомендованные ВОЗ. Особое внимание — срокам и условиям хранения.

Поликлиника «Мамин Дом»: доверие, подтвержденное отзывами

Родители высоко ценят ответственность врачей, профессионализм медицинского персонала, точность диагностики, квалифицированную помощь в круглосуточном режиме. Позитивные отзывы подтверждаются статистикой: годичные программы комплексного медицинского обслуживания «Маминого дома» выбирают и продлевают семьи, у которых 2-3 ребенка.

Опыт поликлиники «Мамин дом» доказывает: в Украине есть европейские медицинские стандарты по доступной цене.