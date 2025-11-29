Спорт 37-річний зірковий форвард Карім Бензема визнав, що не планує завершувати свою кар'єру

2025-11-29 13:34

Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема поділився своїми роздумами про майбутнє. 37-річний французький гравець наголосив, що поки не планує завершувати свою кар'єру, однак поки не впевнений, чи залишиться в клубі зі Саудівської Аравії.

"Мій контракт тут підходить до завершення, це правда. Я ще не можу сказати, чи залишусь я чи піду, це залежить від багатьох факторів.

У грудні мені виповниться 38 років. Я бачу себе ще на два роки у футболі. Фізично я в порядку, багато працюю і граю, мені подобається футбол, я отримую задоволення. Подивимось, що буде, що думає клуб. Мені подобається говорити віч-на-віч і дізнаватися, що вони думають. Для мене найкраще залишитися тут, але не просто залишатися на рік чи два. Так я не можу.

Я вважаю, що рівень футболу в чемпіонаті Саудівської Аравії стає все кращим. Я тут уже три роки, і з кожним роком він стає все кращим. Так, у мене є пропозиції з Європи. Я повинен все розглянути, зробити правильний вибір і зрозуміти, де мені буде добре, не забуваючи, що тут я почуваюся добре і отримую любов від усіх. Але подивимось. Вони просять у мене дещо, а я даю їм дещо. Все навпіл, але є деякі речі. Я не збираюся кидати футбол через шість місяців", - наводить слова Бензема AS.

Зазначимо, що Бензема грає за Аль-Іттіхад з 2023 року. У рядах саудівського клубу нападник зіграв 71 матч, відзначившись 43 забитими м'ячами та 17 передачами.