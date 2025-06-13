Спорт Дортмундська Боруссія втретє відновила інтерес до перспективного форварда Джейдона Санчо

2025-06-13 13:30

Дортмундська Боруссія відновила інтерес до Джейдона Санчо. Нападник англійського Манчестер Юнайтед може розпочати третій етап кар’єри на Сигнал Ідуна Парк, повідомляє Sky Sports.

"Шмелі" поповнили список зацікавлених у послугах англійця клубів. Пріоритет Боруссії – оренда, враховуючи високу зарплату Санчо. Однак, у разі продажу Джеймі Байно-Гіттенса можуть і викупити контракт вінгера.

Не включений до планів МЮ вінгер дебютував на дорослому рівні в сезоні 2017/18 саме в Боруссії Д. Пізніше "шмелі" продали його за 85 млн євро. У кампанії 2023/24 Санчо провів півроку за дортмундців на правах оренди.

subscriber subscriber

Еще по теме

Кріштіану Роналду остаточно визначився з майбутнім у клубній кар’єрі

2025-06-10 10:26

В конце сезона Интер намерен распрощаться сразу с двумя форвардами

2025-05-13 13:35

Лондонский Челси принял решение продать форварда Кристофера Нкунку

2025-05-06 10:26

Футбольна легенда Ліонель Мессі представив іменну лінійку вина преміум-класу

2024-12-30 12:35

Еще новости в разделе "Спорт"

Дортмундська Боруссія втретє відновила інтерес до перспективного форварда Джейдона Санчо

2025-06-13 13:30

Баварія втратила зіркового форварда - Лерой Сане переходить до Галатасарая на правах вільного агента

2025-06-12 10:27

Хорватський спеціаліст Ігор Тудор збереже свою посаду головного тренера Ювентуса

2025-06-11 10:29

Кріштіану Роналду остаточно визначився з майбутнім у клубній кар’єрі

2025-06-10 10:26
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Дортмундська Боруссія втретє відновила інтерес до перспективного форварда Джейдона Санчо 2025-06-13 13:30
Баварія втратила зіркового форварда - Лерой Сане переходить до Галатасарая на правах вільного агента 2025-06-12 10:27
Хорватський спеціаліст Ігор Тудор збереже свою посаду головного тренера Ювентуса 2025-06-11 10:29
Кріштіану Роналду остаточно визначився з майбутнім у клубній кар’єрі 2025-06-10 10:26