Спорт Дортмундська Боруссія втретє відновила інтерес до перспективного форварда Джейдона Санчо

2025-06-13 13:30

Дортмундська Боруссія відновила інтерес до Джейдона Санчо. Нападник англійського Манчестер Юнайтед може розпочати третій етап кар’єри на Сигнал Ідуна Парк, повідомляє Sky Sports.

"Шмелі" поповнили список зацікавлених у послугах англійця клубів. Пріоритет Боруссії – оренда, враховуючи високу зарплату Санчо. Однак, у разі продажу Джеймі Байно-Гіттенса можуть і викупити контракт вінгера.

Не включений до планів МЮ вінгер дебютував на дорослому рівні в сезоні 2017/18 саме в Боруссії Д. Пізніше "шмелі" продали його за 85 млн євро. У кампанії 2023/24 Санчо провів півроку за дортмундців на правах оренди.