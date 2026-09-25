Спорт Зірковий форвард Кіліан Мбаппе знайшов спосіб збільшити свої шанси у боротьбі за Золотий м’яч

2026-09-25 09:31

У Франції обговорюють нібито незвичну тактику нападника збірної Франції та мадридського Реала Кіліана Мбаппе у боротьбі за Золотий м’яч.

За інформацією ЗМІ, футболіст активно використовує своє африканське походження, аби заручитися додатковою підтримкою виборців.

Журналісти France TV з’ясували, що останні публічні заяви Мбаппе можуть бути частиною його промокампанії, орієнтованої на африканську аудиторію. За їхніми даними, команда футболіста спеціально домовилася про інтерв’ю з телеканалом, який має значне охоплення на африканському континенті.

Як зазначає видання, мета цієї кампанії нібито полягає в тому, щоб заручитися голосами африканських представників журі.

Крім того, представники Мбаппе нібито попросили журналіста, який брав у нього інтерв’ю, не згадувати конкурентів француза у боротьбі за нагороду та не порушувати інші чутливі теми, зокрема питання французької політики та міграційної кризи в Сеуті.

Нагадаємо, нещодавно Мбаппе потрапив під хвилю критики, лише наполовину одягнувши футболки на підтримку Сеути перед матчем Ла Ліги.