Коронавирус В Украине заговорили о необходимости ввести на месяц национальный локдаун

2020-11-13 14:46 994

Карантин выходного дня не является выходом из ситуации, что сложилась в Украине с распространением коронавируса. Необходимо ввести национальный локдаун в некоторых сферах на определенное время.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Павел Ковтонюк, передает пресс-служба KSE.

Исходя из результатов моделирования, проведенного аналитиками KSE, Украина сейчас движется тем же путем, что и Румыния, в которой рост инфицирования COVID-19 ускоряется.

"Наша ролевая модель на сегодня - это Румыния. Мы действуем так же: вводим незначительные карантинные ограничения, которые не влияют на общую картину распространения коронавируса. В Украине скорость роста заболеваемости выше европейской. Мы держимся в пятерке стран с наиболее сложной ситуацией уже второй месяц", - отметил Ковтонюк.

При этом государства, которые ввели полный локдаун на конец октября - начало ноября, например, Чехия и Бельгия, уже фиксируют снижение прироста заражения.

В то же время в Польше, где национальный карантин ввели только на прошлой неделе, эпидситуация пока ухудшается.

В связи с этим эксперты KSE рекомендуют ввести национальные ограничения на определенный период времени (1 месяц) с целью сохранить систему больниц и медицинский персонал в работоспособном состоянии до окончания осенне-зимней волны пандемии.

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