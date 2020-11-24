Украина В Конституционный суд поступил коллективный депутатский запрос по карантину выходного дня

2020-11-24 13:44 91

В Конституционный суд поступило представление о соответствии Основному закону правительственного постановления о карантине выходного дня, сообщает пресс-служба КСУ.

"В Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями", - говорится в сообщении.

По мнению авторов ходатайства (48 народных депутатов), отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Конституции.

Также политики заявляют, что затронутые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе, жизни и здоровья украинских граждан.

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