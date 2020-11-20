Мир Как работает карантин выходного дня за границей - что запрещено и разрешено

2020-11-20 16:33 637

Власти Турции усиливают карантинные ограничения на фоне увеличения случаев заболевания Covid-19. Вводится комендантский час в выходные дни и закрываются школы до конца семестра.

По данным Daily Sabah, власти страны закрыли школы на остаток семестра и ввели общенациональный комендантский час в выходные с 20:00 до 10:00 в связи с прогнозами относительно дальнейшего обострения ситуации с распространением коронавируса.

Торговым центрам, рынкам и парикмахерским в выходные разрешат работать только с 10:00 до 20:00, бары и рестораны будут работать навынос. Также в Турции до конца года закроют все кинотеатры.

Как заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, ранее введенный комендантский час для пожилых людей от 65 лет расширен, включая людей до 20 лет. Люди этих возрастных групп смогут выходить на улицу между 10:00 и 16:00.

Напомним, за сутки в Турции зафиксировали 3 819 новых случаев коронавируса, а также 103 смертельных случая. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 417 тыс. 594 случая заражения.

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