Украина Что на самом деле изменил в Украине карантин выходного дня - эффект уже есть...

2020-12-02 15:46 406

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство отказывается от карантина выходного дня, который дал положительный эффект.

Как сообщил глава правительства во время заседания, под конец карантина выходного дня в Украине уменьшилось количество больных на 6 тысяч, в сравнении с прогнозами.

"Мы получили позитивный эффект на конец карантина выходного дня, 30 ноября. За предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это было прогнозировано", - сказал он.

Напомним, в конце текущей недели парламент Украины примет решение о дальнейших ограничениях из-за пандемии COVID-19. 4 декабря в зале под куполом нардепы заслушают министров, включая главу МОЗ Максима Степанова.

Предполагается, что в стране могут ввести так называемый интеллектуальный локдаун на период новогодних и рождественских праздников. 

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