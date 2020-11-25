Детали Компании биржевой направленности: поставщики «грязных» услуг

2020-11-25 18:35 91

Умные термины из области биржевых инвестиций или валютных спекуляций вводят среднестатистического обывателя в некий ступор – он тут же готов сделать депозит, поверив общениями, что на бирже не зарабатывает только ленивый. И ведь лишь единицы догадываются, что биржа – это место риска и настоящих акул бизнеса.

К сожалению, на практике подобными обещаниями «золотой жизни» манипулируют не всегда честные, а то и откровенно мошеннические компании. Их цель – пустить пыль в глаза и, так или иначе, забрать у нерадивого «инвестора» его капитал.

Компаний много, а итог один

Низкая финансовая образованность в сфере биржевых операций и желание легких денег – опасная комбинация. С ее помощью свой «барыш» имеют многочисленные псевдо-брокеры и лица, откровенно вводящие целевую наивную аудиторию в заблуждение.

Например, Freshforex, который в Украине назывался «Фреш Форекс Украина», а также его учредители, некий господин Мартынюк и господин Кравчун.

Схема работы компании, которая использовала биржевую терминологию, но на деле просто выманивала депозиты, известна и широко практикуема до сих пор – арендовать офис и оборудование для IP-телефонии, купить «слитую» базу нужных номеров, начать звонить потенциальным жертвам и предлагать легкие деньги взамен на депозит. Затем полученные деньги присвоить себе и все повторить заново. При необходимости менять офис и «кидать» свой же персонал.

Вместе с тем, компания якобы прикрывается «настоящими» лицензиями, разрешениями регуляторов, головными офисами в заморских странах. Все это, даже после минимальной проверки, оказывается липой – компаний уже нет, лицензии «нарисованы», СРО и указанные регуляторы много лет не работают.

Для тех, кто интересует вопросом более плотно, представлена информация на сайте, посвященном расследованиям мошеннических схем наших «героев», «Фрешфорекса», и последовавших за ним проектов.

На месте ликвидированной две аналогичных

Уже упомянутое ООО «Фреш Форекс Украина» было ликвидировано из-за многочисленных жалоб. Однако деятельность компании, как на территории страны, так и за ее пределами, не прекратилась – ей, к примеру, уже заинтересовались правоохранители из Израиля, где тоже «обрабатывают клиентов».

Усугубляет ситуацию то, что даже после ликвидации одной псевдо-биржевой компании на ее месте появляются новые «подразделения». На месте Freshforex – Prof Advice LLC, FX Coins, dax100.org, daxioma.com/ru, i-want.trade и так далее. Список очень большой.

Как сообщает Инфолайн, учредители активно используют посредников и регистрируют новые компании на конвейере. Они продолжают мошенническую деятельность или выполняя только свою часть нечестной работы – у того же Мартынюка и Кравчуна зарегистрированы «МК ПАРТНЕР», «ПРОФ ЕДВАЙС», «МК КОНСАЛТИНГ ГРУП» и еще дюжина «ООО».

Они же пользуются услугами посредников (как, к примеру, агентство «Легоютекс»), которые ищут им персонал. Причем, ищут людей, готовых работать «на прозвонах», искать и обрабатывать жертв. Кто-то на это соглашается, превращаясь в подельника, кто-то отказывается и придает огласке намерения несостоявшихся работодателей.

Многие компании между собой и с нашими героями в частности объединяет не только тип деятельности, но и открытые уголовные дела, выписки из реестров, показания подельников или жертв. Все это легко «гуглится» по желанию и есть в открытом доступе.

Что же делать дальше

Мошенники, которые играют на желании людей быстро разбогатеть, никуда не денутся. Однако это не означает, что с ними нельзя бороться.

Во-первых, придавая огласке фамилии, названия компаний, адреса офисов, фото «начальников» и «менеджеров», записи телефонных разговоров и сохраненные переписки. Пусть люди после минутной проверки знают, с кем они имеют дело, и кто пытается выманить их деньги. Нужно писать заявления в киберполи+цию и другие органы, пробовать сделать чарджбек.

Во-вторых, повышая финансовую грамотность людей. Чтобы и украинцы, и люди за пределами нашей страны знали, что на бирже нет легких денег, нет сверприбыльных инвестиций, и если кто-то обещает вам нечто подобное – перед вами, скорее всего, мошенник, который заинтересован точно не в вашем заработке, а в присвоении ваших денежных переводов.