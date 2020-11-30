Мир От чего умер Шон Коннери - названа реальная причина смерти семикратного Джеймса Бонда

2020-11-30 15:46 77

Британский актер Шон Коннери умер на 91-м году жизни от вызванной пневмонией дыхательной недостаточности и аритмии, сообщает портал TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти актера.

"Он умер от дыхательной недостаточности в результате пневмонии, старости и фибрилляции предсердий ... нерегулярного сердечного ритма, который может увеличить риск инсультов, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений", - говорится в сообщении. 

Также в документе указано, что смерть наступила 31 октября в 1:30 утра (8:30 по киевскому времени).

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года. Дебютировал актер в фильме "В другое время, в другом месте" в возрасте 28 лет, а через четыре года на большой экран вышел самый известный фильм с его участием об агенте 007 Джеймсе Бонде. В общей сложности Шон Коннери снялся в семи фильмах бондианы. Всего он сыграл более чем в 70 картинах. Среди многочисленных его наград – премия "Оскар", две премии BAFTA и три "Золотых глобуса".

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