Детали Екс-депутат Максим Микитась підтвердив інформацію НАБУ

2020-12-02 15:30 273

Нинішній заступник голови ОП Олег Татаров займався юридичним оформленням документів щодо перереєстрації "Укрбуду" на підконтрольних Майбороді та Федотенкову підставних осіб. Татаров юридично так склав документи, що Микитась відразу позбавлявся контролю над активами "Укрбуду" під "гарантії" грошей на добудову ЖК "на потім".

Про це заявив у Фейсбуці експрезидент компанії "Укрбуд", колишній депутат Максим Микитась.

"Локдаун корупції так локдаун.

Про Татарова. Я будував наш Укрбуд і сотні найкращих будівельних проєктів України - і на роль фунта перед нашими інвесторами і громадськістю не підписувався. Нехай відповідають ті, хто пустив Укрбуд під укіс. Час торкнутися і прихованої частини айсберга в історії з рейдерством Укрбуду.

З учорашнього дня на мейл press.maksim.mikitas@gmail.com сипляться запити від ЗМІ. Юристи передали мені купу роздруківок і відповісти письмово з камери окремо кожному виданню фізично нереально. Тому передаю для публікації відповіді щодо низки повторюваних питань, тим більше, що майже всі запити від медіа в останню добу стосувалися переважно одного - ролі в історії з Укрбуд Олега Татарова. Скажу коротко. Кілька фактів:

- знайомство відбулося в 2011-2013 роках. Перші контакти його з Укрбуд мали місце, коли він обіймав посаду заступника ГСУ МВС України. Під час одного з наїздів з обшуком на "Укрбуд" були "вилучені" 300 тисяч доларів США. Тоді під час вирішення питання про їхнє повернення і відбулося знайомство з Татаровим;

- після втечі Януковича і звільнення Татарова з органів, в Укрбуд звернулися з проханням працевлаштувати його. "Сильний юрист для вирішення особливих питань";

- в Укрбуд він працював під керівництвом директора Майбороди. Вирішував питання з різними державними органами. Паралельно підробляв наданням юридичних та інших послуг ексоточенню Януковича. Пам'ятаю за кількома робочими питаннями і ситуаціями. Його курирував переважно Майборода і вони були близькі;

- рік тому під час кризи Укрбуду його роль як фахівця "щодо схемам" була суттєвою і дуже неоднозначною. Він разом з Майбородою активно відстоював варіант заходу "інвестора" саме в особі Федотенкова. Хто там у них був головним ідеологом схем я точно не знаю;

- це він автор схем, складених ним меморандумів, за якими і забрали Укрбуд. Це він займався юридичним оформленням документів щодо перереєстрації "Укрбуду" на підконтрольних Майбороді та Федотенкову підставних осіб. Татаров юридично так склав документи, що я відразу позбавлявся контролю над активами Укрбуду під "гарантії" грошей на добудову ЖК "на потім". Укрбуд девелопмент переоформили на підставних осіб, але грошей на добудову "нові господарі" так і не завели, а зосередилися на розпродажі активів (тема умов і сум меморандумів і що ще важливіше - вигодонабувачів у подальших sales актуальна і буде висвітлена окремо);

- не втримаюся згадати, рік тому під час big розпилу Укрбуду вони з Майбородою не втомлювалися "пилососити" з укрбудівського пирога навіть крихти ... Наприклад, з осені'19 і по цей момент у дружин Татарова і Майбороди спільний бізнес - взуттєві магазини. Спочатку ця мережа була відкрита моєю дружиною і дружиною Майбороди, але рік тому дружина Татарова "зайшла" на частку моєї дружини;

- або, подивіться, як багато квартир у дорогих ЖК Укрбуду оформлено на нього і його родичів, близьке оточення. "Купівля", як ви розумієте, відбувалася не на загальних підставах, а часто з дисконтом до 70 відсотків;

- коли мене заарештували, саме Татаров відразу надіслав адвоката зі своєї орбіти і я швидко почав "тонути" за всіма фронтами;

- так, нещодавно мені повідомили, що нашу скандальну зустріч з питання консолідації заради порятунку Укрбуду, що коштувала мені свободи і 30 млн гривень, Майборода потайки записав на відео саме за ідеєю Татарова, який і забезпечив його спецтехнікою. Щоб остаточно прибрати мене від Укрбуду в СІЗО;

- особлива його роль була і в ланцюжку щодо дезінформації перших осіб держави стосовно ситуації з Укрбуд. Але це вже інша, більш велика тема не для експрес-відповідей.

На моє щире переконання, Татаров причетний до трагедії "Укрбуду" і бід 13 тисяч сімей його інвесторів.

P.S. Вірю, що Президент України Володимир Зеленський щиро переживає за долю України і просто не знає про те, що провертають у нього за спиною! І дізнатися про це ми всі маємо йому допомогти.

(Вперше в житті прошу репост і допомоги в поширенні інформації. Це і питання моєї в СІЗО безпеки)", - заявив Микитась.

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