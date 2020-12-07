Детали фото Правоохранители задержали на крупной взятке одного из прокуроров Ровенщины

2020-12-07 13:10 112

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали «на горячем» на получении неправомерной выгоды одного из прокуроров Ровенской области. По данным источников в агентстве, Речь может идти о главном прокуроре области Андрее Рудницком, сообщает Интернет-издание «Открытая Украина» со ссылкой на собственные источники в агентстве.

Уточняется, что крупную взятку задержанный получил в долларовом эквиваленте, а его задержание произошло внезапно в результате слаженных действий правоохранителей.

Как отмечают правоохранители, сейчас решается вопрос о проведении обысков на рабочем месте прокурора и у него дома, а также о внесении ведомства о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

 Как отмечает издание, по предварительной информации силовиков, ему могут также расширить инкриминируемые преступления. А именно – злоупотребление властью и использование своего положения для личного обогащения, вымогательство, шантаж и «крышевание» контрабанды на территории области. Сейчас ведется проверка участия подозреваемого и в других уголовных эпизодах, также устанавливается круг остальных фигурантов.

 

СМИ напоминает, что Рудницкого на должность областного прокурора Ровенщины назначили в сентябре 2020 года. Примечательно, что тогда во время представления генпрокурор Ирина Венедиктова ставила перед ним задачу повысить результативность работы по противодействию коррупции.

Как известно, в июле заместителя начальника одного из отделов прокуратуры Ровенской области разоблачили на получении взятки в виде двух ноутбуков общей стоимостью почти 30 тысяч гривен за закрытие дел в отношении временно исполняющего обязанности начальника одного из отделений полиции на Ровенщине.

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