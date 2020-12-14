Детали Братья-мусульмане создают в Украине сеть потенциально террористических организаций

2020-12-14 15:27 560

Ассоциация общественных организаций «Альраид», ячейки которой охватили всю Украину, на самом деле представляет интересы радикального исламистского движения “Братья-мусульмане” и создает структуру, которая может использоваться для подготовки и проведения террористических атак, как на территории Украины, так и в станах ЕС. Об этом заявил Артем Такмазян.

По информации Такмазяна, “Альраид” только декларирует свою миссию как установление диалога между исламским и западным миром. На самом деле в филиалах этой ассоциации активно продвигаются идеи исламского фундаментализма, превосходства мусульманского вероисповедания над всеми другими, в частности - над христианским и радикальные.

“Функционеры “Альраида” ведут активную прозелетистскую деятельность и агрессивную пропаганду радикального ислама. Они не просто перетягивают в мусульманство украинскую молодежь. Они фактически вербуют будущих боевиков и шахидов. То что сейчас украинские силовики предпочитают не замечать, в то, во что сегодня они не хотят вмешиваться, завтра обернется большой трагедией для украинского общества и страшными репутационными потерями для украинского государства”, - заявил специалист Артем Такмазян.

Эксперты отмечают, что "Братья-мусульмане" на протяжении последних лет расширяют сферу своих интересов за пределы Ближнего Востока. Особенно их интересует Евросоюз. И Украина как нельзя лучше подходит в качестве плацдарма для распространения влияния на страны ЕС и подготовки атак на европейские демократии. В то же время, в украинском обществе крайне негативно относятся к любым проявлениям радикализма и считают, что любые организации, пропагандирующие вражду или причастные к террористической деятельности, должны быть запрещены.

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