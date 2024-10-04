ВОЙНА В Украине Польша уже готова приступить к тренировке бойцов Украинского легиона

2024-10-04 19:31

Польша готова тренировать украинских военных из Украинского легиона, но пока количество желающих записаться в него недостаточно, заявил вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камиш в эфире Wirtualna Polska.

Сейчас польская сторона уже подготовилась к тренировке Украинского легиона, как это было предусмотрено соглашением безопасности, подписанным между Польшей и Украиной в июле этого года.

В то же время Варшава подготовила более 20 тыс. украинских военных в Польше, что больше всего среди стран в рамках миссии ЕС и двусторонних отношений.

"Мы не отвечаем за рекрутацию, а отвечаем за подготовку и обучение. Мы готовы к этому обучению, но количество лиц, которое должно было согласиться с украинской стороны, мало", - объяснил Камыш.

Он добавил, что украинская сторона уверяла в большом количестве желающих, из которых может даже быть сформирована одна бригада, то есть несколько тысяч человек.

 

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