Украина Кабмин упростил правила получения субсидии на услуги ЖКХ - кто и как теперь имеет право на помощь

2020-12-17 11:14 147

Кабмин Украины разрешил получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть официально работающие за рубежом лица, а также упростил процедуру назначения помощи для украинцев без доходов.

Как сообщила пресс-служба Минсоцполитики, правительством предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также появилось право на получение жилищной субсидии на общих основаниях гражданам, которые приобрели право собственности на жилье в течение года перед обращением за назначением субсидии, и лицам, которые не имеют доходов и в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование.

Правда пока жилищная субсидия может назначаться только по решению комиссии.

Установлен и порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот/жилищных субсидий в наличной и безналичной форме.

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