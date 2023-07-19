ВОЙНА В Украине Рада расширила перечень категорий граждан, которые могут оформить инвалидность в результате войны

2023-07-19 13:34

Принятым законом отнесены к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащие, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9110 о внесении изменений в некоторые законы Украины по определению категорий лиц, признаваемых лицами с инвалидностью в результате войны и членами семей погибших защитников и защитниц Украины, а также предоставление им социальных гарантий.

Законом внесены изменения в законодательство и: отнесены военнослужащие, получившие ранения, контузии, увечья или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях , учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, в категорию лиц с инвалидностью в результате войны. Также установлены временные рамки для подтверждения статуса лиц с инвалидностью указанных лиц.

Также законом предусмотрено предоставление статуса семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины семьям военнослужащих, умерших в результате ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинским частям по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары