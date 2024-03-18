В Украине внутренним переселенцам дадут особую субсидию для аренды жилья

Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки переселенцев. Они смогут получить субсидию на аренду жилья. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Проект планируется реализовать в течение двух лет.
"Размер субсидии будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается", - указывают в ведомстве.
Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:
"Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия. Сейчас проект решения о такой помощи согласовывается внутри Правительства. Ожидаем, что после утверждения решения уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", - добавили в министерстве.