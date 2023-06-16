ВОЙНА В Украине В Украине принято решение, которое максимально упростит процедуру оформления субсидий

2023-06-16 11:34

Правительство приняло постановление, позволяющее в рамках экспериментального проекта максимально упростить процедуру оформления субсидий.

Как сообщает Правительственный портал, новый механизм обращения за жилищной субсидией освободит граждан от необходимости собирать справки и тратить время на заполнение декларации на назначение жилищно-коммунальных субсидий.

"Уполномоченному члену семьи нужно будет только подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должно быть назначено субсидию, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. Далее - органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты. Физически посещать органы Пенсионного фонда для подачи упрощенного заявления не требуется. Время, которое тратит человек или семья на назначение социальных пособий, будет минимизировано, а процесс подачи заявления - максимально автоматизировано", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

В электронной форме упрощенное обращение можно будет подать в онлайн-кабинете на веб-портале Пенсионного Фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ, на Портале Дія. Но упрощенное обращение можно будет отправить по почте или подать через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦНАП.

"Подать упрощенное заявление можно будет после технической реализации этого механизма Пенсионным фондом Украины. Воспользоваться им в преддверии отопительного сезона смогут все потенциальные субсидианты", - сообщают в министерстве.