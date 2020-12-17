Детали фото Депутат «Слуги народу» упродовж 2020 року відмив на «великому будівництві» понад 120 млн грн

2020-12-17 15:05 5705

За даними розробки Служби безпеки України, які потрапили до ЗМІ (ФОТО), народний депутат Едуард Прощук, член партії «Слуга народу» протягом 2020 року через підконтрольні йому компанії привласнив понад 120 млн грн, спрямованих кабміном на ліквідацію наслідків стихії у Івано-Франківській області.

Депутат Прощук є засновником та кінцевим беніфіціаром будівельної компанії ТОВ «Поділля Будальянс» (https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/p/proshchuk-lida-adamivna/) , якою з кінця 2019 року офіційно керує Ліда Прощук. Вона також значиться засновницею пов’язаних із депутатом ТОВ «Баркас» та «Галант-сервіс» (https://opendatabot.ua/c/35605092)

У досьє силовиків на депутата Прощука зазначається, що він є активним членом об’єднаного злочинного угрупування «АСП», до основних видів злочинної діяльності якої відноситься контрабанда, торгівля контрафактним алкоголем та наркотиками. Також угрупування неодноразово згадується у місцевих на національних ЗМІ у зв’язку із «кришуванням» ринків, чисельними замахами на вбивство, тощо. Поважна газета «Дєло» у статті «ринковий трилер», зазначає що «ситуація навколо центрального ринку в Івано-Франківську красномовно демонструє, що «лихі 90-ті» завершилися далеко не всюди». https://delo.ua/business/rynochnyj-triller-kto-takoj-halamenda-i-pochemu-361817/

У особистій справі Едуарда Прощука зазначається, що він брав активну участь у розподілі коштів з обласного та державного бюджетів упродовж перебування на посаді раніше звільненого голови Івано-Франківської обласної адміністрації Олега Гончарука. Зокрема, без його погодження не укладались жодні угоди щодо освоєння коштів суб’єктами господарювання, без сплати 15-30% із загальної суми.

За даними порталу Верховної ради України за понад рік роботи на посаді Народного депутата України Едуард Прощук подав понад 50 законопроектів, в тому числі виступав із ініціативами що входять у сферу інтересів ОЗУ «АСП»: про управління відходами, ринок деревини, природнього газу, внесення змін у податковий та митний кодекс щодо меценатської діяльності у сфері спорту.

В той же час новопризначений голова Івано-Франківської обласної адміністрації Андрій Бойчук під час зустрічі з прем’єром Шмигалем пообіцяв «покращити комунікацію з населенням щодо реалізації програми «Велике будівництво»… та інших ініціатив центральної влади». (https://kurs.if.ua/politic/kabmin-proponuye-andriya-bojchuka-na-posadu-golovy-if-oda/). Та за даними джерел нашого видання планує покінчити із організованої злочинністю у регіоні.

Андрій Бойчук відомий своїми принциповістю та радикальними поглядами: «Під час Революції Гідності був сотником 37-ї Сотні Самооборони Майдану, оперативним черговим сотником в Маріїнському парку під час штурму сил Самооборони “тітушками” та Внутрішніми Військами Януковича та прийняв бій… Заснував ГО “Корпус захисників Революції Гідності” та разом з середовищем волонтерів займався допомогою армії та добровольчим батальйонам. Веде радикальну антиросійську політику, тощо» (https://mi100.info/2020/12/16/kabmin-pogodyv-kandydaturu-andriya-bojchuka-na-posadu-golovy-ivano-frankivskoyi-oda/).