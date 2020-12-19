Коронавирус В США разрешили массовое использование вакцины Moderna

2020-12-19 13:00 49

Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило массовое использование вакцины от коронавируса (COVID-19) компании Moderna.

Как пишет The Financial Times, FDA подтвердило высокую эффективность этой вакцины.

Таким образом, в США официально разрешены две вакцины – от Pfizer и BioNTech и от Moderna.

"FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с глобальным пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в США", – отметило издание.

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