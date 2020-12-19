Коронавирус В США разрешили массовое использование вакцины Moderna

2020-12-19 13:00 49

 

Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило массовое использование вакцины от коронавируса (COVID-19) компании Moderna.

Как пишет The Financial Times, FDA подтвердило высокую эффективность этой вакцины.

Таким образом, в США официально разрешены две вакцины – от Pfizer и BioNTech и от Moderna.

"FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с глобальным пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в США", – отметило издание.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Хакеры выкрали данные у крупного американского разработчика вакцины от COVID-19

2020-12-15 14:44 91

Инфекционист считает бесполезным массовое тестирование на COVID-19

2020-12-14 20:00 217

Российские хакеры взломали систему Минфина США и выкрали секретные данные

2020-12-14 15:14 336

В США сегодня стартует вакцинация от COVID-19, но Трамп пока не станет прививаться

2020-12-14 11:10 126

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Новые выплаты на карантине, теперь больше украинцев могут рассчитывать на деньги: "Получат пособия..."

2020-12-19 13:30 322

В США разрешили массовое использование вакцины Moderna

2020-12-19 13:00 49

Украинцам подсказали, как получить социальную пенсию

2020-12-19 12:00 693

В Турции взорвался кислородный аппарат больного коронавирусной болезнью, погибли восемь человек

2020-12-19 11:30 140
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Новые выплаты на карантине, теперь больше украинцев могут рассчитывать на деньги: "Получат пособия..." 2020-12-19 13:30 322
В США разрешили массовое использование вакцины Moderna 2020-12-19 13:00 49
Украинцам подсказали, как получить социальную пенсию 2020-12-19 12:00 693
В Турции взорвался кислородный аппарат больного коронавирусной болезнью, погибли восемь человек 2020-12-19 11:30 140

Лента

15:00 Украинцам назвали условия для выхода на пенсию в 2021 году
14:30 Украинцев предупредили о тумане и усилении ледовых явлений
14:00 Шевченко назвал "легендарное качество" в Марадоне
13:30 Новые выплаты на карантине, теперь больше украинцев могут рассчитывать на деньги: "Получат пособия..."
13:00 В США разрешили массовое использование вакцины Moderna
12:30 Что нельзя делать в День святого Николая 2020: народные приметы, традиции и гадания
12:00 Украинцам подсказали, как получить социальную пенсию
11:30 В Турции взорвался кислородный аппарат больного коронавирусной болезнью, погибли восемь человек
11:00 Когда начнется спад пандемии COVID-19 в Украине: заявление Минздрава
10:30 За коммуналку украинцы заплатят больше, решение Рады: "Придется отдать..."