Детали Врачи объяснили, почему во сне немеют руки

2021-01-09 13:30 84

Онемение рук во время сна — довольно распространенная проблема. Как правило, с ней сталкиваются люди после 35-40 лет. О том, что провоцирует появление такого симптома и как с ним бороться, рассказал невролог, мануальный терапевт Сергей Длин, передает doctor.

По словам специалиста, очень важно выявить причину своевременно, чтобы снизить риск развития серьезной патологии. В 90% случаях онемение верхних конечностей провоцируют проблемы в шейном и грудном отделах позвоночника.

«В области шейного отдела позвоночника расположено одно из крупнейших нервных сплетений. Оно называется звездчатым узлом. Если в шее есть, например, микросмещения, то у пациента развиваются остеохондроз и грыжи межпозвонковых дисков. Они, в свою очередь, способствует формированию мышечных спазмов. В результате могут быть затронуты нервные окончания, которые идут дальше по рукам. Сам нерв словно электрический провод — если он где-то будет обрезан или пережат, нервных импульсов будет проходить меньше. Это приведет к снижению чувствительности нервного окончания — появится ощущение онемения», — объяснил мануальный терапевт.

Сергей добавил, что онемение рук во время сна связано также со смещением позвонков в грудном отделе. В этой области позвоночника крепятся крупные мышцы, которые могут входить в напряжение. Часть этих мышц крепится в области рук, в результате чего нарушается нервная проходимость.

«Другая причина — воспаление карпального канала, расположенного между локтем и лучезапястным суставом. Часто оно связан с какими-то повторяющимися движениями. Например, если человек постоянно вяжет, либо сидит за компьютером и упирается в угол стола предплечьем, либо перегружает сустав во время занятий спортом. Все это может создавать воспалительный процесс в области крупного нерва, который проходит в карпальном канале», — поведал Длин.

При обнаружении такого симптома Сергей, прежде всего, рекомендует обратиться к соответствующему специалисту — неврологу, остеопату или мануальному терапевту. Лишь высококвалифицированный врач сможет устранить корень проблемы. Также эксперт обращает внимание на важность правильной организации места для сна.

«Матрас должен быть полужестким, а подушка — ортопедической. Спать лучше всего либо на спине, либо на боку. На животе лежать не стоит, так как эта поза может привести к нарушению микроциркуляции в зоне позвоночника», — резюмировал врач.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире