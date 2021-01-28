Украина В Одесской области из-за снегопада временно перекрыли трассы

2021-01-28 11:15 112

В Одесской области временно запретили движение любого вида транспорта на дорогах государственного и местного значения. Это необходимо для очистки дорог от снега.

Как сообщает пресс-служба МВД, движение транспорта ориентировочно запрещено движение на автодорогах госзначения М-15 Одесса - Рени, М-16 Одесса - Кучурган.

В Николаевской области ввели ограничение на движение транспорта на дорогах Н-24 Благовещенское - Николаев, М-13 Кропивницкий - Платоново.

Напомним, сегодня, в Одесской области снежный покров составляет 20-25 см, в Кировоградской - до 10 см, Черкасской - до 14 см, а в Полтавской - 2 см. В Одесской и Николаевской областях спасатели объявили штормовое предупреждение "красного" уровня опасности из-за чрезвычайного снегопада.

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