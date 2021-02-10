Украина Будут ли вводить санкции против телеканала Интер из-за коррупционного дела Фирташа

2021-02-10 12:42

Слухи о вероятной блокировке еще одного телеканала прокомментировал во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, министр юстиции Денис Малюська.

По его мнению, этого де произойдет даже если США добьются экстрадиции владельца телехолдинга Inter Media Group Дмитрия Фирташа, сообщает "Укринформ".

"Я не жду этого... Мы не имеем возможностей блокировать или вводить санкции против телеканалов в случае обвинения владельца в коррупции", – пояснил глава Минюста.

По его словам, единственной возможностью для введения ограничений в соответствии с законом о санкциях, в том числе против СМИ, "является связь с террористической деятельностью". Сам Малюська подчеркнул, что не имеет информации по делу Фирташа. В частности, относительно того, что он "каким-то образом поддерживает российскую агрессию против Украины" или другую террористическую деятельность.

"Поэтому я не жду этого (введения санкций против "Интера") в ближайшем будущем", – заверил министр.

В добавок к этому он отметил, что введение санкций против трех пророссийских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца-нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака "полностью соответствует украинскому законодательству, как бы его ни критиковали оппоненты".

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