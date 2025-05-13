Спорт В конце сезона Интер намерен распрощаться сразу с двумя форвардами

2025-05-13 13:35

Нападающие Интера Марко Арнаутович и Хоакин Корреа покинут миланский клуб после завершения нынешнего сезона.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "нерадзурри" не изменили своих планов распрощаться с 36-летним австрийцем и 30-летним аргентинцем, у которых заканчиваются контракты.

Соглашения с обоими игроками истекают в июне 2025 года.

В нынешнем сезоне Арнаутович провел за Интер во всех турнирах 26 матчей, отличившись семью голами и двумя результативными передачами.

Корреа принял участие в 19 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и четыре ассиста.

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