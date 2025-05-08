Спорт Полузащитник Барселоны обвинил арбитра в вылете каталонской команды из Лиги чемпионов

2025-05-08 11:34

Полузащитник Барселоны Педри поделился своим разочарованием после вылета команды из Лиги чемпионов. Каталонцы уступили Интеру со счетом 4:3 в ответном полуфинальном матче, что положило конец их выступлению в турнире.

Игрок подчеркнул свое недовольство рядом решений главного арбитра встречи Шимона Марчиняка.

Педри отметил, что гордится своей командой, несмотря на разочарование от того, как все сложилось. Он добавил, что они смогли восстановиться после неудачной ситуации, но судейские решения оставили у него множество вопросов.

По его словам, это не первый случай с подобными проблемами, связанными с этим арбитром. Игрок выразил мнение, что УЕФА должна обратить внимание на такие моменты.

Особое недоумение вызвал эпизод с пенальти на Ямале, который был признан фолом, но не привел ко второй желтой карточке для Мхитаряна. Все спорные эпизоды, как считает Педри, решались в пользу соперника, что он назвал крайне несправедливым.

Несмотря на разочарование, полузащитник смотрит в будущее с оптимизмом. Он подчеркнул, что команда выкладывалась на максимум и заслуживала место в финале, однако это должно стать уроком для них. По его словам, переданными Mundo Deportivo, молодежь команды будет работать еще упорнее в следующем сезоне.