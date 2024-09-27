Спорт Хацкевич признал, что нынешний состав Динамо оказался не готов к уровню Лиги Европы

2024-09-27 13:30

Игроки Динамо оказались не готовы к уровню Лиги Европы, и поэтому уступили Лацио с разгромным счетом. Так считает бывший главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич.

Он также назвал виновных в пропущенных голах клуба. По его словам, это не только защитники, но и игроки линии полузащиты.

"Результат отрицательный, впечатления идентичны. Ребята должны понять, что в Лиге Европы нужно переключаться со второй и третьей скорости на пятую-шестую. На таком уровне уже не проходит то, что проходило бы в чемпионате Украины.

В первом тайме Динамо владело мячом. Однако мы им пасс, они нам гол. Контроль мяча - это отлично, но надо быть более агрессивными, продумывать действия на шаг вперед. И было заметно, что футболисты Лацио быстрее в каждом из эпизодов, более мощные в единоборствах. К сожалению, наши игроки в этом компоненте им и уступили.

Первый мяч был пропущен через центральную зону. Себальос не успел, Тимчик не подстраховал, но, с моей точки зрения, стоит обратить внимание на то, что в этом эпизоде ​​довольно пассивно сыграл Бражко.