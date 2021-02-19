Мир Власти Австралии жестко отреагировали на планы Facebook заблокировать ленту новостей

2021-02-19 09:11

Власти Австралии открыто заявили, что не дадут крупным цифровым корпорациям ни малейшего шанса оказывать давление на парламент страны. 

"Действия Facebook... были столь же высокомерными, сколь и разочаровывающими. Они только подтверждают опасения, которые все большее число стран высказывает по поводу поведения крупных технологических компаний, считающих себя более значимыми, чем правительства, и уверенных в том, что правил для них не существует. Они могут изменить мир, но это не значит, что они управляют миром", – заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, призвав Facebook к конструктивной работе с австралийским правительством

Кроме того, премьер страны отметил, что власти Австралии не позволят цифровым корпорациям оказывать давление на парламент страны в то время, когда его депутаты рассматривают кодекс поведения игроков медиарынка.

Напомним, вчера стало известно, что Facebook в Австралии заблокирует возможность просматривать и обмениваться новостями. 

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