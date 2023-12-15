ВОЙНА В Украине Австралия в 2024 году значительно расширит программу подготовки украинских солдат

2023-12-15 22:12

Австралия планирует расширить свои обязательства по программе подготовки новобранцев из Вооруженных сил Украины в 2024 году в рамках операции "Куду", как сообщило Министерство обороны страны.

В 2023-м года австралийские солдаты принимали участие в обучении более 1200 новобранцев в рамках международной учебной миссии, организованной при поддержке Великобритании. Эта программа направлена на поддержку национальной обороны Украины в контексте вторжения рашистов.

Недавно вернувшаяся ротация из 70 инструкторов австралийских вооруженных сил (ADF) прибыла в Дарвин на этой неделе. В рамках 2024-го года количество военнослужащих ADF, отправляемых в каждую ротацию, значительно увеличится.

Австралийские обязательства будут расширены, включая программу подготовки младших командиров. Основное внимание будет уделено обучению основам боевых навыков, включая такие области, как городская и окопная война, первая помощь на поле боя, обработка взрывоопасных предметов и точная стрельба.

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошла система ЗРК Patriot 2023-12-15 18:28