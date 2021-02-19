Политика ​ Для украинцев придумали еще один новый налог - кому придется платить

2021-02-19 14:48

​ В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят ввести налог на дополнительные доходы самозанятых граждан.

​ Ставку налога предлагают установить на уровне 5%, но годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат, сообщает паблик dtp.kiev.ua.

​ Платить налог обяжут граждан, которые оказывают услуги:

  • ​ Преподавания (репетиторство)
  • ​ Дизайна
  • ​ Фотографии
  • ​ Перевода
  • ​ Профессиональной, научной и технической деятельности
  • ​ Ухода
  • ​ Производства пищи, блюд и кондитерских изделий на заказ
  • ​ Индивидуальной художественной деятельности
  • ​ Ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления
  • ​ Ремонта
  • ​ Уборки и домашней прислуги
  • ​ Ландшафтных услуг
  • ​ Техобслуживания и ремонта авто
  • ​ Услуг такси и перевозки вещей
  • ​ Проката бытовых изделий и предметов личного потребления
  • ​ Аренды или субаренды жилых помещений общей площадью до 400 кв м, нежилых - не более 900 кв м.

​ При этом плательщиков данного налога якобы освободят от уплаты единого социального взноса. 

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