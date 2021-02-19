Политика ​ Для украинцев придумали еще один новый налог - кому придется платить

2021-02-19 14:48

​ В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят ввести налог на дополнительные доходы самозанятых граждан.

​ Ставку налога предлагают установить на уровне 5%, но годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат, сообщает паблик dtp.kiev.ua.

​ Платить налог обяжут граждан, которые оказывают услуги:

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​ Преподавания (репетиторство)

​ Дизайна

​ Фотографии

​ Перевода

​ Профессиональной, научной и технической деятельности

​ Ухода

​ Производства пищи, блюд и кондитерских изделий на заказ

​ Индивидуальной художественной деятельности

​ Ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления

​ Ремонта

​ Уборки и домашней прислуги

​ Ландшафтных услуг

​ Техобслуживания и ремонта авто

​ Услуг такси и перевозки вещей

​ Проката бытовых изделий и предметов личного потребления

​ Аренды или субаренды жилых помещений общей площадью до 400 кв м, нежилых - не более 900 кв м.

​ При этом плательщиков данного налога якобы освободят от уплаты единого социального взноса.

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