Для украинцев придумали еще один новый налог - кому придется платить
2021-02-19 14:48
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят ввести налог на дополнительные доходы самозанятых граждан.
Ставку налога предлагают установить на уровне 5%, но годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат, сообщает паблик dtp.kiev.ua.
Платить налог обяжут граждан, которые оказывают услуги:
- Преподавания (репетиторство)
- Дизайна
- Фотографии
- Перевода
- Профессиональной, научной и технической деятельности
- Ухода
- Производства пищи, блюд и кондитерских изделий на заказ
- Индивидуальной художественной деятельности
- Ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления
- Ремонта
- Уборки и домашней прислуги
- Ландшафтных услуг
- Техобслуживания и ремонта авто
- Услуг такси и перевозки вещей
- Проката бытовых изделий и предметов личного потребления
- Аренды или субаренды жилых помещений общей площадью до 400 кв м, нежилых - не более 900 кв м.
При этом плательщиков данного налога якобы освободят от уплаты единого социального взноса.
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