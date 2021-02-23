Мир WhatsApp резко ограничит функциональность аккаунтов - стала известна причина

2021-02-23 09:14

Пользователи WhatsApp, которые не примут новую политику конфиденциальности, будут ограничены в пользовании приложением.

Как сообщает справочный центр WhatsApp, мессенджер позволяет пользователям ознакомиться с новыми правилами конфиденциальности до 15 мая. Если до этого пользователь их не примет, WhatsApp ограничит функциональность аккаунта до момента принятия изменений.

Так, в течение определенного периода времени можно будет получать звонки и сообщения, но нельзя читать и отправлять SMS.

"Вы можете принять изменения после 15 мая. Относительно вашего аккаунта начнет действовать политика работы с неактивными пользователями. До 15 мая вы сможете экспортировать историю своих чатов на платформах Android и iPhone, а также загрузить отчет о своем аккаунте", - информирует компания.

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