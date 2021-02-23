Мир Более 15 компаний вышли из «Северного потока-2» из-за угрозы санкций – Госдеп

2021-02-23 20:00

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что американское правительство включило в перечень последних санкций, связанных с «Северным потоком-2», российское судно «Фортуна» и ООО «КВТ-РУС».

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Укринформ.

По информации представителя Госдепа, еще более 15 организаций добровольно вышли из проекта «Северный поток-2», чтобы избежать наказания со стороны США.

«Этот список включает более 15 организаций и демонстрирует, что наши законодательные цели и действия имеют прекрасный эффект», - подчеркнул Нед Прайс.

В отчете Госдепартамента Конгрессу по проекту газопровода «Северный поток-2» российская «КВТ-РУС» определена как компания, которая сознательно продает, сдает в аренду или предоставляет судно «Фортуна» для строительства газопровода. Установлено, что «Фортуна» занималась прокладкой труб на глубине 100 футов и более.

«В соответствии с PEESA с изменениями, «КВТ-РУС» (а также судно «Фортуна», которым владеет эта компания - ред.), подпадают под санкции США», - отметил представитель Госдепартамента США.

Нед Прайс проинформировал, что официальный Вашингтон проводит постоянные консультации по вопросам энергетической безопасности с европейскими союзниками и партнерами.

«Когда дело доходит до наших союзников и партнеров, справедливо сказать, что они не будут удивлены нашими подходами или широкой стратегией в этом вопросе, как по «Северному потоку-2», так и по энергетической безопасности за рубежом», - отметил представитель Госдепа.

Напомним, оператор российского газопровода «Северный поток-2», компания Nord Stream 2, подала заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство на получение срочного разрешения на строительство в водах Германии. По информации издания Die Welt, спикер Федерального морского и гидрографического агентства подтвердила получение запроса от компании Nord Stream 2. Вместе с тем, на данный момент не известно, сколько времени понадобится для принятия решение по газопроводу «Северный поток-2».

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