Детали Жена Зеленского умудрилась попасть на «Миротворец»

2021-02-27 12:40

Супругу победителя первого тура президентских выборов Владимира Зеленского ‒ Елену ‒ добавили в «черный список» сайта «Миротворец». Как выяснили журналисты «Фразы», спутницу жизни «Зе» обвиняют в пособничестве сепаратистам ЛДНР.

Как передает «Страна», авторы сайта внесли Елену Зеленскую в категорию «информатор боевиков».

По предварительным данным, еще в 2014 году она разместила на своей странице в Facebook пост, в котором призывала делиться информацией о передвижениях подразделений вооруженных сил Украины.

В настоящее время скандальный пост уже удален, однако информация на «Миротворце» остается.

Как предполагают журналисты издания, злосчастное сообщение Елены Зеленской могло появиться в результате т. н. «репоста репоста» ‒ размещения на своей странице чужого сообщения, сделанного в форме репоста.

 

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