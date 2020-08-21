Коронавирус Зеленский признался, что у его сына также обнаружили коронавирус

2020-08-21 12:44 234

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его сына обнаружили коронавирус. Он лечился в больнице вместе с женой Зеленского. Об этом президент заявил во время брифинга в Николаевской области.

"Если дети переносят это как дети, я считаю более-менее нормально, только температура, и все родители озабочены этим и волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно.

Даже молодые, здоровые, занимающиеся спортом. Поэтому я всем желаю здоровья и всех очень прошу быть осторожными", - сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, увы, сейчас украинцы перестали соблюдать карантинные меры.

Напомним, ранее  коронавирус обнаружили у супруги президента Елены Зеленской.

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