Коронавирус Жену Зеленского госпитализировали - из-за COVID у нее двусторонняя пневмония

2020-06-16 11:16 237

Жену президента Елену Зеленская госпитализировали в больницу в Киеве. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ОП.

На прошлой неделе после ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Сейчас она находится в изоляции, под наблюдением врачей. Проведенные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

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