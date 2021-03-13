Детали У зриві спецоперації по затриманню «вагнеровців» винен екс-голова ГУР Бурба?

2021-03-13 13:12

Провал спецоперації СБУ із затримання російських найманців, також відомих як «вагнеровці», влітку 2020 року стало результатом домовленостей українських силовиків з російськими спецслужбами. Про це свідчить нещодавно оприлюднений запис розмови, перехопленого СБУ.

За даними української контррозвідки, на запису офіцер ФСБ в ультимативній формі спілкується з людиною, пов'язаною з екс-начальником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою. Представник спецслужб країни-агресора звинувачує українського силовика в тому, що українська сторона не виконує своїх зобов'язань.

Також офіцер ФСБ нагадує співрозмовнику про наявність докладного компромату на всіх учасників угоди. З подальшої розмови стає ясно, що співробітники ФСБ «підставили» «вагнеровців», щоб отримати від співробітників українського ГУР якусь суму грошей. Однак, за словами російського силовика, українські розвідники гроші «зкрисили».

Таким чином, за даними СБУ, причиною зриву однієї з найважливіших за останні роки операцій української розвідки стала невгамовна жадібність Василя Бурби і його підлеглих.

Нагадаємо, що влітку 2020 білоруські спецслужби затримали на території Білорусі групу російських найманців, які використовували сусідню державу як перевалочну базу. Пізніше з'ясувалося, що «вагнеровців», серед яких, зокрема, були і сепаратисти, які воювали на Донбасі, повинні були перехопити співробітники українських спецслужб. Однак операція була зірвана і Білорусь повернула затриманих найманців в Росію. Після скандалу зі зривом операції президент України Володимир Зеленський звільнив Бурбу з посади начальника ГУР.