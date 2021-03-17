Спорт Сегодня Бавария принимает Лацио: где смотреть матч ЛЧ и на кого ставят букмекеры

2021-03-17 15:21

Сегодня, 17 марта, мюнхенская "Бавария" примет "Лацио" на своем стадионе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.  Напомним, в первой встрече баварцы разгромили соперника со счетом 1:4.

 Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2. 

Немецкий клуб является явным фаворитом и второго матча между командами. На победу "Баварии" можно поставить за коэффициент 1,30, на ничью – за 5,75, а триумф "Лацио" оценивается котировкой 9,00. У спортивных аналитиков нет никаких сомнений в выходе "мюнхенцев" в четвертьфинал турнира, так как поставить на это событие можно за 1,001, а на римлян – за 101,00.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов уже вышли ПСЖ, "Реал", "Боруссия" Д, "Манчестер Сити", "Порту" и "Ливерпуль".

subscriber subscriber

Еще по теме

Лига Европы: Сегодня Рома на своем поле принимает Шахтер - где смотреть, котировки букмекеров

2021-03-11 14:42

11 марта Динамо на своем поле принимает Вильярреал - где смотреть матч 1/8 Лиги Европы

2021-03-11 11:01

Сегодня матч Ливерпуль - Лейпциг - на кого ставят букмекеры в 1/8 финала Лиги чемпионов

2021-03-10 15:43

Сегодня Украина сыграет против Северной Ирландии на "Стадионе света" - где посмотреть

2016-06-16 14:46

Еще новости в разделе "Спорт"

Сегодня Бавария принимает Лацио: где смотреть матч ЛЧ и на кого ставят букмекеры

2021-03-17 15:21

Игорь Суркис жестко раскритиковал дисквалификацию стадиона Динамо

2021-03-17 14:42

Мартовские матчи сборной Украины перенесли из Львова

2021-03-16 21:00

Сегодня матч 1/8 финала Лиги чемпионов Реал - Аталанта - прогнозы, история, где смотреть

2021-03-16 15:43
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Сегодня Бавария принимает Лацио: где смотреть матч ЛЧ и на кого ставят букмекеры 2021-03-17 15:21
Игорь Суркис жестко раскритиковал дисквалификацию стадиона Динамо 2021-03-17 14:42
Мартовские матчи сборной Украины перенесли из Львова 2021-03-16 21:00
Сегодня матч 1/8 финала Лиги чемпионов Реал - Аталанта - прогнозы, история, где смотреть 2021-03-16 15:43