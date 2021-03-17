Спорт Сегодня Бавария принимает Лацио: где смотреть матч ЛЧ и на кого ставят букмекеры

2021-03-17 15:21

Сегодня, 17 марта, мюнхенская "Бавария" примет "Лацио" на своем стадионе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в первой встрече баварцы разгромили соперника со счетом 1:4.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2.

Немецкий клуб является явным фаворитом и второго матча между командами. На победу "Баварии" можно поставить за коэффициент 1,30, на ничью – за 5,75, а триумф "Лацио" оценивается котировкой 9,00. У спортивных аналитиков нет никаких сомнений в выходе "мюнхенцев" в четвертьфинал турнира, так как поставить на это событие можно за 1,001, а на римлян – за 101,00.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов уже вышли ПСЖ, "Реал", "Боруссия" Д, "Манчестер Сити", "Порту" и "Ливерпуль".