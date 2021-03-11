11 марта Динамо на своем поле принимает Вильярреал - где смотреть матч 1/8 Лиги Европы

В четверг, 11 марта киевское "Динамо" сыграет с испанским "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы.
Матч состоится в столице Украины на НСК "Олимпийский", начало в 19:55.
Те, у кого не получится попасть на главную арену нашей страны, смогут поддержать любимую команду у экранов телевизоров. Прямую трансляцию организует "Футбол 1". где показ игры будет сопровождаться аналитической студией с опытными экспертами.
Также поединок будет транслироваться на Volia Football HD 1, входящего в видеосервис Megogo.
Напомним, ранее в 1/16 финала ЛЕ "Динамо" в Брюгге минимально одолело одноименную бельгийскую команду.