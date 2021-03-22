Детали Прокуратура Грузии просит Украину выдать им экс-менеджера «Укрзализныци» Эзугбая

2021-03-22 18:15
 
Прокуратура Грузии направила в украинский Офис Генпрокурора прошение о выдачи им Иракли Эзугбая, подавшего 11 марта  в отставку с поста коммерческого директора «Укрзализныци». 
 
В материалах указано, что Эзугбая, будучи главой железной дороги в Грузии, допустил хищение средств в особо крупных размерах, а именно   40 млн долларов. По данным следствия, с целью ремонта вагонов между "Грузинской железной дорогой" и "Вагоностроительной компанией" в 2008 году было оформлено пять договоров, в которых было зафиксировано, что "ГЖД" заплатила за ремонт одного грузового вагона 39 тысяч долларов при рыночной стоимости около 19 тысяч долларов, и этими действиями компании был нанесен ущерб в размере 65 миллионов лари.
 
Теперь, когда вина Эзугбая доказана, а события в Украине свидетельствуют о том, что он не стал на путь исправления, органы Грузии просят вернуть его на Родину для отбывания наказания по всей строгости закона, а именно лишения свободы сроком  до 11 лет. 
 
Напомним, в Украине Эзугбая также подозревают в умышленном нанесении ущерба государственной «Укрзализныци».

 

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