Детали Утром или вечером: медики рассказали, когда лучше принимать душ

2021-03-22 22:00

 

Врачи рассказали, чем отличается прием душа в разное время суток и когда делать это более целесообразно, сообщает siberianhealth.

Так, специалисты утверждают, что утренний прием душа будет полезным для людей, которых ждет напряженный день. Душ перед уходом на работу или учебу дает возможность организму расслабится за счет активизации альфа-волны, что сравнимо с медитацией.

Также утром в крови человека присутствует минимальное количество тромбоцитов. Поэтому, в случае пореза при бритье лица или тела, кровотечение остановится быстрее.

Вечерний душ также несет пользу для организма. Во-первых, резкий перепад температуры тела, который происходит после того, как человек выходит из теплого душа, является естественным стимулятором сна. Дерматологи отмечают важность вечернего приема душа, поскольку он позволяет избавиться от пыли, скопившиеся на коже за день. В случае отказа от душа в вечернее время, грязь забьет поры и спровоцирует кожные высыпания.

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Детали

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