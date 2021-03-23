Украина фото В МВД заявили, что уже задокументирована каждая секунда погрома на Банковой

2021-03-23 13:02

Министерство внутренних дел Украины готовит ряд подозрений в связи с протестами у Офиса президента в субботу. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире ICTV.

"У нас задокументирована каждая секунда каждого действия. Уже предъявлено подозрение гражданину, который разбивал стекло в Офисе президента. Готовится ряд подозрений, обоснованных, каждая из них будет подкреплена видеозаписью с указанием - кто, в какой момент, что сделал", - сказал Геращенко.

Он отметил, что "каждый, кто нанес ущерб государственному имуществу, а это наше имущество, потому что с наших налогов строились здания, из налогов будет финансироваться чистка этих зданий, поэтому каждый получит за деяния свои". Геращенко также пообещал "провокаторам достойный, жесткий, законный ответ".

«В субботу не пролилась ни одна капля крови, а не поломалась ни одна кость, не разбилась ни одна голова. А здание Офиса Президента восстановят. Главное, что здоровье ни одного человека не пострадало. Провокаторы получат достойный законный ответ », - отметил Антон Геращенко.

Также замминистра опубликовал видео, которое, по его словам, есть "доказательством того, что митинг под ОП 20 марта с самого начала планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями "для картинки" для определенных телеканалов".

Согласно опубликованному Геращенко видео, в ближайшее время подозрения могут получить:

Владислав Гранецкий-Стафийчук

Сергей Филимонов

Вадим Адамов

Роман Ратушный

Алексей Билковский

Олег Кобезский

Денис Мищенко

Также Антон Геращенко поблагодарил всех, кто пришел на акцию под ОП как на мирный протест, поскольку это конституционное право гражданина, а МВД стоит на защите прав человека.